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Вальехо: после ухода Роналду из «Реала» возникла пустота. Он лидер на поле и вне его

Вальехо: после ухода Роналду из «Реала» возникла пустота. Он лидер на поле и вне его
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Бывший защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо рассказал, как на «сливочных» сказался уход нападающего Криштиану Роналду в 2018 году.

«Уход Криштиану был тяжёлым испытанием, ведь он много забивал. Появилась пустота, на заполнение которой потребовалось время. Он был лидером не только на поле, но и за его пределами. Я пытался перенять некоторые его привычки.

Он приходил в раздевалку заранее, однако перед тренировкой не выполнял много физических упражнений. Потом, дома, Роналду делал больше силовых упражнений, но при этом отдавал приоритет тренировкам на поле. Криштиану знал, когда нужно выкладываться, а когда — нет. В этом смысле он был очень профессионален», — сказал Вальехо в интервью The Athletic.

Роналду выступал в составе «Реала» с 2009 по 2018 год. За этот период он принял участие в 438 матчах во всех турнирах, в которых отметился 450 голами и 131 результативной передачей.

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