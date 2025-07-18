Константин Тюкавин назвал цель «Динамо» в предстоящем сезоне РПЛ

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Форвард «Динамо» Константин Тюкавин поделился планами команды на сезон-2025/2026 в Российской Премьер-Лиге. В 1-м туре РПЛ бело-голубые встретятся с «Балтикой». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Форму команды поймём по ходу сезона. Подготовка была хорошая, тяжёлая. Сборы, как всегда, неприятные. А цель — трофей», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Константин Тюкавин получил травму крестообразных связок колена в матче 19-го тура РПЛ-2024/2025 с «Ростовом» (1:1). Форвард продолжает восстановление и не попал в заявку на первый матч дебютного сезона.