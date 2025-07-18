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Карпин — о подготовке к матчу с «Балтикой»: кого-то удивить из тренеров будет сложно

Карпин — о подготовке к матчу с «Балтикой»: кого-то удивить из тренеров будет сложно
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о подготовке команды к матчу 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой», который состоится сегодня, 18 июля.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'    

– Какую информацию успели накопать на «Балтику», с учётом того, что у команды очень много новичков?
– Отсматривали матчи с «Зенитом», «Сочи». Кого‑то удивить из тренеров будет сложно. Понятно, что мы хотим и будем играть в тот футбол, который мы тренируем и который я хочу. Надеюсь, это принесёт результат, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 мск.

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