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Тренер «Балтики» Талалаев высказался в преддверии матча 1-го тура РПЛ с «Динамо»

Тренер «Балтики» Талалаев высказался в преддверии матча 1-го тура РПЛ с «Динамо»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'    

«Секрет прост — нужно забить на один гол больше. Играем с не самой простой командой. 90 минут есть, посмотрим. Мы такая — рабоче-крестьянская команда, мы выходим, ищем свои моменты, стараемся создавать больше своего оппонента», — заявил Талалаев в эфире «Матч Премьер».

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