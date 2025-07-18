Тренер «Балтики» Талалаев высказался в преддверии матча 1-го тура РПЛ с «Динамо»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Секрет прост — нужно забить на один гол больше. Играем с не самой простой командой. 90 минут есть, посмотрим. Мы такая — рабоче-крестьянская команда, мы выходим, ищем свои моменты, стараемся создавать больше своего оппонента», — заявил Талалаев в эфире «Матч Премьер».