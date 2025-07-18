«Арсенал» при Артете потратил £ 134 млн на футболистов «Челси» — ESPN

«Арсенал» при руководстве главного тренера Микеля Артеты, возглавившего команду зимой 2019 года, потратил £ 134 млн (€ 154 млн) на покупку футболистов у «Челси». Об этом сообщает ESPN.

В пятницу, 18 июля, «канониры» объявили о переходе нападающего Нони Мадуэке из «Челси». Ранее в этом же направлении последовал вратарь Кепа Аррисабалага.

В сезоне-2023/2024 «Арсенал» купил у «синих» атакующего полузащитника Кая Хаверца. В сезоне-2022/2023 «канониры» приобрели полузащитника Жоржиньо.

Кроме того, в минувшем сезоне команда Артеты арендовала у «синих» крайнего нападающего Рахима Стерлинга.

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