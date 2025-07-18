«Он сразу почувствует себя как дома». Артета — о переходе Мадуэке из «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о новоиспечённом нападающем команды Нони Мадуэке, перешедшем из «Челси».

«Мы все очень рады приветствовать Нони Мадуэке в команде.

Нони — впечатляющий и сильный молодой игрок, его выступления и показатели в последних сезонах неизменно высоки. Он один из самых талантливых крайних нападающих в Премьер-лиге.

Нони всего 23 года, но у него уже есть опыт выступлений за клуб и сборную, и он хорошо знаком с Премьер-лигой. Мы видели, как Нони играл в последние сезоны, и очень рады, что он присоединился к нам.

Нони присоединяется к нашей группе, где его ждут знакомые товарищи по сборной Англии и другие игроки, которых он знает. Он сразу почувствует себя как дома. Его приход действительно усилит нашу команду — мы все очень рады, что он здесь. От всех нас — добро пожаловать, Нони», — сказал Артета пресс-службе «канониров» на официальном сайте.

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщал, что «канониры» заплатят £ 50 млн (€ 58 млн) с учётом всех бонусов за 23-летнего игрока. Подчёркивалось, что Мадуэке подпишет контракт с «Арсеналом», рассчитанный на пять лет.

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