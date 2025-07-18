Полузащитник сборной Армении Галоян перешёл из «Акрона» в «Торпедо»

Тольяттинский «Акрон» объявил о переходе атакующего полузащитника Артура Галояна в столичное «Торпедо». Сообщается, что футболист присоединится к своей новой команде на постоянной основе.

«ФК «Акрон» благодарит Артура за профессиональную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы тольяттинцев в официальном телеграм-канале «Акрона».

Галоян выступал за «Акрон» с января 2024 года. Всего на счету футболиста сборной Армении 25 матчей за тольяттинцев во всех турнирах. В них Артур Галоян записал себе в актив два гола и шесть результативных передач. Ранее игрок выступал за «Торпедо» с 2017 по 2020 год.