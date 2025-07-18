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«Жалуется на всё». В «Барселоне» отмечают необычное поведение тер Штегена — AS

«Жалуется на всё». В «Барселоне» отмечают необычное поведение тер Штегена — AS
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген должен до 24 июля решить, сделает ли он операцию на спине, боль в которой мешает ему тренироваться с командой с начала предсезонной подготовки. Об этом сообщает AS.

По информации источника, клуб настаивает, чтобы голкипер сделал операцию, однако самого футболиста не устраивает данный вариант, в связи с чем он попросил немного времени, чтобы проверить свои ощущения.

Подчёркивается, что на текущий момент никто в «Барселоне» не знает, какое решение примет немецкий вратарь. При этом в команде отмечают странное поведение тер Штегена с момента возвращения из отпуска. «Он ведёт себя очень странно в течение нескольких дней, жалуется на всё», — сказал источник AS.

Вероятно, подобное поведение немца может быть обусловлено недавним разговором с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом, в ходе которого он сообщил тер Штегену, что тот больше не является основным голкипером сине-гранатовых.

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