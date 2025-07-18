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Нападающий «Балтики» Брайан Хиль забил первый гол в РПЛ сезона-2025/2026

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Балтикой» сальвадорский нападающий калининградской команды Брайан Хиль забил первый гол РПЛ сезона-2025/2026. Он поразил ворота бело-голубых на 11-й минуте, открыв счёт в игре.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале ФК «Балтика».

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, этот гол стал первым в истории чемпионата России для представителей Сальвадора.

Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло пятое место, набрав 56 очков в 30 турах. Чемпионом страны стал «Краснодар». «Балтика» выиграла Первую лигу — 2024/2025 и поднялась в высший дивизион чемпионата России.

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