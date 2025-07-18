«Сейчас от тренера «получим» и выйдем мотивированные». Петров — в перерыве с «Динамо»

Хавбек «Балтики» Илья Петров высказался о мотивации команды в перерыве матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Балтики». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Хорошая физическая форма? Во втором тайме можем ещё добавить. Сейчас в перерыве «получим» от главного и выйдем на второй тайм ещё более мотивированными», — заявил Петров в эфире «Матч ТВ».

Ранее, на 12-й минуте колумбийский нападающий «Балтики» Брайан Хиль вывел свою команду вперёд.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло пятое место, набрав 56 очков в 30 турах. Чемпионом страны стал «Краснодар». «Балтика» выиграла Первую лигу — 2024/2025 и поднялась в высший дивизион чемпионата России.