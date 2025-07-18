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Диас сообщил «Ливерпулю» о желании покинуть клуб и перейти в «Баварию» — Плеттенберг

Диас сообщил «Ливерпулю» о желании покинуть клуб и перейти в «Баварию» — Плеттенберг
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Крайний нападающий Луис Диас заявил «Ливерпулю» о желании покинуть клуб и дал понять, что хочет перейти именно в «Баварию», если это возможно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенский клуб не достиг полного соглашения с вингером, однако потенциально его контракт будет рассчитан до 2029 года. На текущий момент немецкому гранду необходимо договориться с «Ливерпулем» о трансфере игрока. Если не получится, то колумбиец может перейти в другую команду. Им по-прежнему интересуется «Барселона», которая на сегодняшний день неспособна зарегистрировать нападающего.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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