Экс-игрок «Барселоны» Ракитич стал техническим директором «Хайдука»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич получил должность технического директора в клубе «Хайдук», где завершил футбольную карьеру в июле 2025 года. О назначении 37-летнего экс-футболиста было объявлено на официальном сайте хорватской команды.

Напомним, ранее Ракитич выступал за такие клубы, как «Аль-Шабаб», «Севилья», «Барселона» и «Базель». В активе бывшего полузащитника 106 матчей и 15 голов в составе национальной команды Хорватии.

«Очень рад продолжить свой путь с «Хайдуком», на этот раз за пределами футбольного поля, в качестве технического директора. Стремление побеждать и учиться остаётся прежним! Спасибо клубу за доверие», — прокомментировал назначение Ракитич в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, «Хайдук» завершил минувший сезон на третьем месте в чемпионате Хорватии, набрав 63 очка в 36 турах. Ракитич принял участие в 35 встречах турнира, забил два гола и пять раз результативно ассистировал одноклубникам.