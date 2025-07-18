Новичок «Арсенала» Мадуэке: наша команда определённо способна выиграть все трофеи

Новоиспечённый нападающий «Арсенала» Нони Мадуэке ответил на вопрос о личных целях в команде на грядущий сезон.

«Я чувствую, что мы определённо способны выиграть все соревнования, в которых участвуем. А ещё я хочу помогать команде всеми возможными способами и расти как игрок, а также как личность», — приводит слова Мадуэке пресс-служба «канониров» на официальном сайте.

Вингер перешёл из «Челси» в пятницу, 18 июля. Ранее в СМИ появилась информация, что «Арсенал» заплатил £ 50 млн (€ 58 млн) с учётом всех бонусов за 23-летнего игрока. Подчёркивалось, что Мадуэке подписал контракт с «канонирами», рассчитанный на пять лет.

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