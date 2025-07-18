«Динамо» Москва — «Балтика»: Касерес сравнял счёт на 49-й минуте

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В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 48-й минуте защитник бело-голубых Хуан Касерес сравнял счёт. Ранее, на 12-й минуте, колумбийский нападающий «Балтики» Брайан Хиль вывел свою команду вперёд.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Динамо».

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло пятое место, набрав 56 очков в 30 турах. Чемпионом страны стал «Краснодар». «Балтика» выиграла Первую лигу — 2024/2025 и поднялась в высший дивизион чемпионата России.