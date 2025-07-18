«Байер» тен Хага проигрывает со счётом 0:4 к перерыву матча с молодёжкой «Фламенго»

В эти минуты проходит товарищеский матч между леверкузенским «Байером» и молодёжной командой бразильского «Фламенго». После первого тайма немецкий клуб разгромно проигрывает со счётом 0:4.

С 1 июля 2025 года должность главного тренера «фармацевтов» занимает нидерландский специалист Эрик тен Хаг. До назначения в «Байер» он возглавлял «Манчестер Юнайтед» (2022-2024 годы). При тен Хаге «красные дьяволы» провели 128 матчей во всех турнирах, в которых 72 раза победили, 20 раз сыграли вничью и 36 раз потерпели поражение.

В 1-м туре нового сезона чемпионата Германии леверкузенский клуб встретится с «Хоффенхаймом». Игра состоится 23 августа.

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