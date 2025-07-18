«Балтика» ни разу в своей истории не побеждала в гостях у московских команд в РПЛ

Калининградская «Балтика» вновь не смогла одержать выездную победу над московской командой в Российской Премьер-Лиге. В матче 1-го тура РПЛ подопечные Андрея Талалаева встречались со столичным «Динамо». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра завершилась со счётом 1:1.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, «Балтика» провела 20 матчей с московскими командами на выезде в чемпионате России и не смогла победить ни разу. Калининградцы в девятый раз в подобных встречах сыграли вничью. Остальные 11 игр завершились поражениями «Балтики».

На 12-й минуте колумбийский нападающий «Балтики» Брайан Хиль вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте защитник бело-голубых Хуан Касерес сравнял счёт.