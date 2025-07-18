Умяров обратился к болельщикам «Спартака» в преддверии матча с «Динамо» Махачкала

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров попросил болельщиков поддержать команду во время матча 1-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо», который состоится в субботу, 19 июля. Игра пройдёт на домашнем стадионе московского клуба «Лукойл Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

«Красно-белые, привет! Уже завтра мы начинаем новый сезон матчем с махачкалинским «Динамо». Ваша поддержка для нас всегда очень важна и ценна. Она даёт нам дополнительные силы. Приходите завтра на «Лукойл Арену», чтобы поддержать нас. Увидимся!» — сказал Умяров в видео в телеграм-канале «Спартака».

Как появился «Спартак»: