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Умяров обратился к болельщикам «Спартака» в преддверии матча с «Динамо» Махачкала

Умяров обратился к болельщикам «Спартака» в преддверии матча с «Динамо» Махачкала
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров попросил болельщиков поддержать команду во время матча 1-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо», который состоится в субботу, 19 июля. Игра пройдёт на домашнем стадионе московского клуба «Лукойл Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Красно-белые, привет! Уже завтра мы начинаем новый сезон матчем с махачкалинским «Динамо». Ваша поддержка для нас всегда очень важна и ценна. Она даёт нам дополнительные силы. Приходите завтра на «Лукойл Арену», чтобы поддержать нас. Увидимся!» — сказал Умяров в видео в телеграм-канале «Спартака».

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