Три российских футболиста подписали контракты с «Серик Беледиеспор»

Защитник Кирилл Гоцук, защитник Дмитрий Тихий и полузащитник Илья Берковский заключили соглашения с «Серик Беледиеспор», сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Также в СМИ появлялась информация, что все три футболиста подпишут контракт, рассчитанный на два года.

Ранее агент Гоцука подтвердил интерес «Серик Беледиеспор» к своему клиенту в беседе с корреспондентом «Чемпионата». Последним клубом защитника был «Пари НН». Тихий покинул армянский «Урарту». Последней командой Берковского стали подмосковные «Химки».

Действующим тренером «Серик Беледиеспор» является российский специалист Сергей Юран.

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