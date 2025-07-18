Фото: Карраскаль смотрит матч 1-го тура РПЛ «Динамо» — «Балтика» на трибунах

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль присутствует на матче бело-голубых с «Балтикой» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, Карраскаль не попал в заявку «Динамо» на игру. По данным СМИ, футболист близок к переходу в бразильский «Фламенго».

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Ранее, на 12-й минуте, колумбийский нападающий «Балтики» Брайан Хиль вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте защитник бело-голубых Хуан Касерес сравнял счёт.