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Динамо М — Балтика. Прямая трансляция
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20:30 Мск
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Фото: Карраскаль смотрит матч 1-го тура РПЛ «Динамо» — «Балтика» на трибунах

Фото: Карраскаль смотрит матч 1-го тура РПЛ «Динамо» — «Балтика» на трибунах
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Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль присутствует на матче бело-голубых с «Балтикой» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

Напомним, Карраскаль не попал в заявку «Динамо» на игру. По данным СМИ, футболист близок к переходу в бразильский «Фламенго».

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Ранее, на 12-й минуте, колумбийский нападающий «Балтики» Брайан Хиль вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте защитник бело-голубых Хуан Касерес сравнял счёт.

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