«Манчестер Сити» определился с новым вратарём на случай ухода Эдерсона или Ортеги

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с возвращением воспитанника Джеймса Траффорда, являющегося вратарём «Бёрнли». Однако подобный переход возможен только при условии ухода из клуба голкипера Эдерсона или Штефана Ортеги. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «горожане» контактировали с «Бёрнли» в последнее время. Подчёркивается, что «Манчестер Сити» обладает правом выкупа 22-летнего игрока.

Траффорд находился в системе манкунианцев до лета 2023 года, когда перешёл в свой нынешний клуб. Действующее трудовое соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: