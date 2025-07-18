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«Манчестер Сити» определился с новым вратарём на случай ухода Эдерсона или Ортеги

«Манчестер Сити» определился с новым вратарём на случай ухода Эдерсона или Ортеги
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«Манчестер Сити» рассматривает вариант с возвращением воспитанника Джеймса Траффорда, являющегося вратарём «Бёрнли». Однако подобный переход возможен только при условии ухода из клуба голкипера Эдерсона или Штефана Ортеги. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «горожане» контактировали с «Бёрнли» в последнее время. Подчёркивается, что «Манчестер Сити» обладает правом выкупа 22-летнего игрока.

Траффорд находился в системе манкунианцев до лета 2023 года, когда перешёл в свой нынешний клуб. Действующее трудовое соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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