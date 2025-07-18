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Динамо М — Балтика. Прямая трансляция
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20:30 Мск
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Динамо — Балтика, результат матча 18 июля 2025, счет 1:1, 1-й тур РПЛ 2025/2026

«Динамо» не смогло победить «Балтику» в первом матче под руководством Карпина в РПЛ
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Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Бело-голубые не смогли одержать победу, итоговый счёт — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

На 12-й минуте колумбийский нападающий «Балтики» Брайан Хиль вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте защитник бело-голубых Хуан Касерес сравнял счёт.

Тренер московского «Динамо» Валерий Карпин возглавил столичный клуб текущим летом. Игра с «Балтикой» стала для него первой в новой команде. «Балтика» вышла в РПЛ, заняв первое место в Лиге Pari по итогам сезона-2024/2025.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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