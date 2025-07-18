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Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Ноттингем Форест» — The Sun

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Ноттингем Форест» — The Sun
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«Ноттингем Форест» рассматривает крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в качестве замены для вингера Энтони Эланги, перешедшего в «Ньюкасл». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в стане «лесников» считают, что в их команде 25-летний футболист сможет вновь обрести свою лучшую форму.

В минувшем сезоне Санчо выступал в составе «Челси» на правах аренды. Он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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