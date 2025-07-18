Глава «Динамо» Гафин отреагировал на ничью с «Балтикой» в 1-м туре РПЛ

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ничьей бело-голубых с калининградской «Балтикой» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Бело-голубые не смогли одержать победу, итоговый счёт — 1:1.

«Ожидали большего. К сожалению, не удалось победить. Впереди 29 туров, есть в чём прибавлять. Я уверен, что команда будет прогрессировать», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Во 2-м туре РПЛ московское «Динамо» примет на своём поле «Ростов». Игра пройдёт в субботу, 26 июля. «Балтика», в свою очередь, встретится в следующем туре со столичным «Спартаком».