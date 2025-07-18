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Карпин остался недоволен игрой «Динамо» в атаке после матча с «Балтикой»

Карпин остался недоволен игрой «Динамо» в атаке после матча с «Балтикой»
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил игру своей команды в атаке в матче 1-го тура чемпионата России с «Балтикой» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Дело не в голах и опасных моментах. Игра в атаке не порадовала никого. Примерно понимаю, почему не делали то, что должны. Но это я скажу футболистам.

Давление в футболе — громкие слова. На фабрике — да, давление. А в футболе всё случается.

Планировали выводить на удар Касереса в случае с голом. Наигрывали, потому что у «Балтики» подбор там свободный», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Единственный гол бело-голубых во встрече забил парагвайский защитник Хуан Касерес на 48-й минуте.

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