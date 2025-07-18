Карпин остался недоволен игрой «Динамо» в атаке после матча с «Балтикой»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил игру своей команды в атаке в матче 1-го тура чемпионата России с «Балтикой» (1:1).

«Дело не в голах и опасных моментах. Игра в атаке не порадовала никого. Примерно понимаю, почему не делали то, что должны. Но это я скажу футболистам.

Давление в футболе — громкие слова. На фабрике — да, давление. А в футболе всё случается.

Планировали выводить на удар Касереса в случае с голом. Наигрывали, потому что у «Балтики» подбор там свободный», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Единственный гол бело-голубых во встрече забил парагвайский защитник Хуан Касерес на 48-й минуте.

Самая крупная победа «Динамо»: