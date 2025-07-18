Карпин высказался об игре Осипенко в матче «Динамо» с «Балтикой»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал игру новичка команды Максима Осипенко в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Бело-голубые не смогли одержать победу, итоговый счёт — 1:1.

«Осипенко не проигрывал единоборства. По поводу гола надо будет посмотреть, ошибка или нет. Но это не только к Осипенко. Возможно, он думал, что идёт к мячу Лунёв», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Максим Осипенко перебрался в «Динамо» из «Ростова» в летнее трансферное окно. Валерий Карпин покинул пост главного тренера жёлто-синих в феврале 2025 года. Защитник и тренер также работали вместе в сборной России.