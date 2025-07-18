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Карпин назвал неудовлетворительным дебют Сергеева и Осипенко за «Динамо»

Карпин назвал неудовлетворительным дебют Сергеева и Осипенко за «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил дебют футболистов Ивана Сергеева и Максима Осипенко за бело-голубых в официальных матчах, который состоялся в игре 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Дебют Сергеева и Осипенко, как и у всех, неудовлетворительный», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

На 12-й минуте колумбийский нападающий «Балтики» Брайан Хиль вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте защитник бело-голубых Хуан Касерес сравнял счёт.

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