Карпин назвал неудовлетворительным дебют Сергеева и Осипенко за «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил дебют футболистов Ивана Сергеева и Максима Осипенко за бело-голубых в официальных матчах, который состоялся в игре 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:1).

«Дебют Сергеева и Осипенко, как и у всех, неудовлетворительный», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

На 12-й минуте колумбийский нападающий «Балтики» Брайан Хиль вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте защитник бело-голубых Хуан Касерес сравнял счёт.

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