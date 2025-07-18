«Динамо» обратилось к болельщикам после ничьей в матче РПЛ с «Балтикой»

Пресс-служба московского «Динамо» в телеграм-канале поблагодарила болельщиков за поддержку в матче 1-го тура чемпионата России с «Балтикой», закончившимся со счётом 1:1.

«Сегодня на стадионе присутствовали 15 189 болельщиков. Спасибо за вашу поддержку, бело-голубые», — написано в сообщении московского клуба.

Матч между «Динамо» и «Балтикой» проходил на домашнем стадионе московского клуба «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. На 12-й минуте колумбийский нападающий «Балтики» Брайан Хиль вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте защитник бело-голубых Хуан Касерес сравнял счёт.

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