«Динамо» обратилось к болельщикам после ничьей в матче РПЛ с «Балтикой»
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Пресс-служба московского «Динамо» в телеграм-канале поблагодарила болельщиков за поддержку в матче 1-го тура чемпионата России с «Балтикой», закончившимся со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12' 1:1 Касерес – 48'
«Сегодня на стадионе присутствовали 15 189 болельщиков. Спасибо за вашу поддержку, бело-голубые», — написано в сообщении московского клуба.
Матч между «Динамо» и «Балтикой» проходил на домашнем стадионе московского клуба «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. На 12-й минуте колумбийский нападающий «Балтики» Брайан Хиль вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте защитник бело-голубых Хуан Касерес сравнял счёт.
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