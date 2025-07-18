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«Впервые в карьере начинаю сезон без клуба». Смолов — о старте РПЛ

«Впервые в карьере начинаю сезон без клуба». Смолов — о старте РПЛ
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Чемпион России — 2024/2025 в составе «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о старте нового сезона Российской Премьер-Лиги. Напомним, стартовый матч 1-го тура РПЛ состоялся в пятницу, 18 июля. Московское «Динамо» сыграло вничью с калининградской «Балтикой» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Впервые в карьере начинаю сезон без клуба. Очень странное и, честно, непривычное чувство. Но попробую обратить его в пользу: пока есть такая возможность — посмотрю на игру с другой стороны, как зритель. Планирую писать и появляться здесь чаще, чем в инсте* — так что связь!» — написал Смолов в телеграм-канале.

Фёдор Смолов покинул «Краснодар» летом 2025 года. Контракт нападающего с «быками» истёк 30 июня. Ранее футболист выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд».

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