«Впервые в карьере начинаю сезон без клуба». Смолов — о старте РПЛ

Чемпион России — 2024/2025 в составе «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о старте нового сезона Российской Премьер-Лиги. Напомним, стартовый матч 1-го тура РПЛ состоялся в пятницу, 18 июля. Московское «Динамо» сыграло вничью с калининградской «Балтикой» (1:1).

«Впервые в карьере начинаю сезон без клуба. Очень странное и, честно, непривычное чувство. Но попробую обратить его в пользу: пока есть такая возможность — посмотрю на игру с другой стороны, как зритель. Планирую писать и появляться здесь чаще, чем в инсте* — так что связь!» — написал Смолов в телеграм-канале.

Фёдор Смолов покинул «Краснодар» летом 2025 года. Контракт нападающего с «быками» истёк 30 июня. Ранее футболист выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд».

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