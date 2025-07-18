«Кристал Пэлас» намерен подать иск в CAS из-за «двойных стандартов» УЕФА — DM

В «Кристал Пэлас» убеждены, что «Ноттингем Форест», занявший их место в Лиге Европы, получил дополнительное время от УЕФА на приведение своей деятельности в соответствие с правилами организации о владении несколькими клубами. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «орлы» потребуют от УЕФА предоставления электронной переписки между ними и «лесниками». В случае если эти документы будут предоставлены в Спортивном арбитражном суде (CAS), есть вероятность, что «Кристал Пэлас» вернут статус участника Лиги Европы.

В «Кристал Пэлас» считают, что информация, содержащаяся в указанных электронных письмах, может доказать, что при принятии решения об их исключении из Лиги Европы применялись двойные стандарты, поскольку «Ноттингем Форест» предоставили больше времени на урегулирование ситуации с мультиклубным владением.

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