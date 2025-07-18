Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: у «Зенита» нет шансов на подписание Уэсли, игрок хочет перейти в «Рому»

Романо: у «Зенита» нет шансов на подписание Уэсли, игрок хочет перейти в «Рому»
Комментарии

«Рома» направила «Фламенго» новое предложение по трансферу защитника Уэсли Франка на сумму € 25 млн плюс бонусы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский футболист хочет перейти исключительно в «Рому». У заинтересованного в Уэсли «Зените» нет шансов на подписание игрока.

Ранее СМИ сообщали, что сине-бело-голубые предлагали € 25+5 млн за переход 21-летнего правого защитника.

Уэсли выступает за основную команду «Фламенго» с зимы 2023 года. Согласно информации Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 20 млн. Контракт защитника с клубом действует до конца 2028 года.

Материалы по теме
«Рома» предложила «Фламенго» € 25 млн за переход Уэсли. Игрока пытается подписать «Зенит»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android