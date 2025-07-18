Романо: у «Зенита» нет шансов на подписание Уэсли, игрок хочет перейти в «Рому»

«Рома» направила «Фламенго» новое предложение по трансферу защитника Уэсли Франка на сумму € 25 млн плюс бонусы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский футболист хочет перейти исключительно в «Рому». У заинтересованного в Уэсли «Зените» нет шансов на подписание игрока.

Ранее СМИ сообщали, что сине-бело-голубые предлагали € 25+5 млн за переход 21-летнего правого защитника.

Уэсли выступает за основную команду «Фламенго» с зимы 2023 года. Согласно информации Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 20 млн. Контракт защитника с клубом действует до конца 2028 года.

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