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Александр Овечкин случайно попал в кадр, когда сын Кокорина фотографировался с Тюкавиным

Александр Овечкин случайно попал в кадр, когда сын Кокорина фотографировался с Тюкавиным
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин случайно оказался в кадре с форвардом московского «Динамо» Константином Тюкавиным и сыном экс-нападающего бело-голубых Александра Кокорина. Все перечисленные люди присутствовали на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Балтикой» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

На фото, опубликованном на странице Дарьи Валитовой, бывшей жены форварда «Ариса» Александра Кокорина, в соцсетях, нападающий Константин Тюкавин приобнимает Кокорина-младшего, а на заднем фоне за столом с бокалом пива и в шарфе «Динамо» сидит известный хоккеист.

Напомним, Константин Тюкавин пропускает старт сезона РПЛ из-за продолжающегося восстановления после травмы крестообразных связок колена в феврале 2025 года.

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