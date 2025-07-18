Александр Овечкин случайно попал в кадр, когда сын Кокорина фотографировался с Тюкавиным

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин случайно оказался в кадре с форвардом московского «Динамо» Константином Тюкавиным и сыном экс-нападающего бело-голубых Александра Кокорина. Все перечисленные люди присутствовали на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Балтикой» (1:1).

На фото, опубликованном на странице Дарьи Валитовой, бывшей жены форварда «Ариса» Александра Кокорина, в соцсетях, нападающий Константин Тюкавин приобнимает Кокорина-младшего, а на заднем фоне за столом с бокалом пива и в шарфе «Динамо» сидит известный хоккеист.

Напомним, Константин Тюкавин пропускает старт сезона РПЛ из-за продолжающегося восстановления после травмы крестообразных связок колена в феврале 2025 года.