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The Athletic: «МЮ» запретил ряду игроков посещать базу днём, им намекают на уход из клуба

The Athletic: «МЮ» запретил ряду игроков посещать базу днём, им намекают на уход из клуба
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«Манчестер Юнайтед» запретил футболистам Антони, Маркусу Рашфорду, Джейдону Санчо, Алехандро Гарначо и Тиреллу Маласиа посещать базу клуба до 17:00 по местному времени. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, также названным игрокам запретили тренироваться с остальной командой. Подчёркивается, таким способом «красные дьяволы» дают понять этим футболистам, что клуб больше не рассчитывает на них и они должны покинуть его.

Однако не все в «Манчестер Юнайтед» поддерживают подобные меры, поскольку существуют опасения, что данная стратегия способна в конечном итоге привести к снижению трансферной стоимости Антони, Рашфорда, Санчо, Гарначо и Маласиа.

При этом внутри клуба есть люди, поддерживающие этот подход. С их точки зрения, он демонстрирует, что высокие стандарты главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима должны соблюдаться в полной мере.

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