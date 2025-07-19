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Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 18 июля

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 18 июля
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18 июля прошёл матч 1/4 финала 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. На групповом этапе принимали участие 16 национальных команд, которые были разделены на четыре квартета. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 18 июля:

1/4 финала. Испания — Швейцария — 2:0.

Ранее в полуфинал турнира вышли сборные Италии и Англии.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.

Турнирная сетка женского чемпионата Европы 2025 года
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