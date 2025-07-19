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«Мы сюда за другим приехали». Талалаев — игрокам «Балтики» после матча с «Динамо»

«Мы сюда за другим приехали». Талалаев — игрокам «Балтики» после матча с «Динамо»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев обратился к футболистам команды после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», который завершился со счётом 1:1.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Балтика».

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Всем спасибо за игру. Кому-то кажется – хорошо. Нет, не хорошо. Не хорошо. Ни одного момента с игры у соперников. Угловые, которые работают. Давайте думать. Ещё раз вам говорю, мы сюда за другим приехали. Спасибо ещё раз всем», — сказал Талалаев в видео в телеграм-канале калининградского клуба.

Напомним, команда Талалаева открыла счёт в матче, когда на 12-й минуте ворота соперника поразил нападающий Брайан Хиль. На 48-й минуте защитник бело-голубых Хуан Касерес восстановил равновесие.

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