«Мы сюда за другим приехали». Талалаев — игрокам «Балтики» после матча с «Динамо»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев обратился к футболистам команды после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», который завершился со счётом 1:1.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Балтика».

«Всем спасибо за игру. Кому-то кажется – хорошо. Нет, не хорошо. Не хорошо. Ни одного момента с игры у соперников. Угловые, которые работают. Давайте думать. Ещё раз вам говорю, мы сюда за другим приехали. Спасибо ещё раз всем», — сказал Талалаев в видео в телеграм-канале калининградского клуба.

Напомним, команда Талалаева открыла счёт в матче, когда на 12-й минуте ворота соперника поразил нападающий Брайан Хиль. На 48-й минуте защитник бело-голубых Хуан Касерес восстановил равновесие.

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