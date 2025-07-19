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Чемпионат России по футболу — 2025/2026: результаты на 18 июля, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 18 июля, календарь, таблица
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В пятницу, 18 июля, состоялся один матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшего игрового дня.

Результат матча Российской Премьер-Лиги 18 июля:

«Динамо» Москва — «Балтика» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице нового сезона РПЛ после завершения первого игрового дня занимает «Балтика». У калининградцев одно очко после одной встречи. На второй строчке расположилось «Динамо», которое также заработало одно очко. В субботу, 19 июля, 1-й тур продолжится тремя матчами: «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов», «Локомотив» примет «Сочи», а «Спартак» сразится дома с махачкалинским «Динамо».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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