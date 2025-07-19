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Генич поддержал Черданцева, эмоционально высказавшегося о национальности Челестини

Генич поддержал Черданцева, эмоционально высказавшегося о национальности Челестини
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Известный футбольный комментатор Константин Генич поддержал коллегу Георгия Черданцева, эмоционально отреагировавшего на критику в свой адрес, вызванную тем, что ранее он называл швейцарского тренера ЦСКА Фабио Челестини итальянцем. Черданцев объяснил, что он разговаривал с представителями красно-синих, сообщившими ему, что Челестини является итальянцем. Во время своего монолога комментатор использовал ненормативную лексику.

«Георгий Владимирович прав! И по форме и по содержанию», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Челестини родился в Лозанне. На протяжении карьеры футболиста он выступал за швейцарские клубы, а также за сборную Швейцарии.

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