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Генич выиграл спор у Бубнова благодаря ничьей в матче «Динамо» — «Балтика»

Генич выиграл спор у Бубнова благодаря ничьей в матче «Динамо» — «Балтика»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич выиграл спор у бывшего футболиста Александра Бубнова. Ранее эксперты поспорили на три тысячи рублей в эфире «Коммент.Превью» на YouTube-канале «Коммент.Шоу». Генич отмечал, что «Балтика» наберёт хотя бы одно очко в первых двух турах РПЛ, в матчах с московским «Динамо» и «Спартаком», и при этом забьёт. Бубнов считал, что калининградская команда не заработает очков в этих встречах.

В пятницу, 18 июля, состоялся матч 1-го тура чемпионата России, в котором «Балтика» сыграла вничью с бело-голубыми со счётом 1:1. Команда Андрея Талалаева открыла счёт во встрече, когда на 12-й минуте ворота соперника поразил нападающий Брайан Хиль. На 48-й минуте защитник бело-голубых Хуан Касерес восстановил равновесие.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

Калининградский клуб сразится со «Спартаком» 26 июля.

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