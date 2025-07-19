Хавбек «Динамо» Бителло — лидер по числу передач под удар с момента дебюта в РПЛ — Opta

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло является лучшим игроком чемпионата России по числу передач под удар с момента своего дебюта в Российской Премьер-Лиге. В матче 1-го тура РПЛ-2025/2026 бело-голубые принимали на своём поле «Балтику». Игра завершилась вничью (1:1).

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, на счету Бителло 139 передач под удар в РПЛ с момента дебюта за «Динамо». За тот же период хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян совершил 102 аналогичных паса. В топ-5 по данному показателю входят полузащитники Иван Обляков (ЦСКА — 101 передача), Алексей Батраков («Локомотив» — 93) и Лукас Вера («Химки» — 89).

«Локомотив» в 1-м туре РПЛ примет на своём поле «Сочи» в субботу, 19 июля. ЦСКА сыграет на выезде с «Оренбургом» в понедельник, 21 июля.