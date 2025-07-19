Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Динамо» Бителло — лидер по числу передач под удар с момента дебюта в РПЛ — Opta

Хавбек «Динамо» Бителло — лидер по числу передач под удар с момента дебюта в РПЛ — Opta
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло является лучшим игроком чемпионата России по числу передач под удар с момента своего дебюта в Российской Премьер-Лиге. В матче 1-го тура РПЛ-2025/2026 бело-голубые принимали на своём поле «Балтику». Игра завершилась вничью (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, на счету Бителло 139 передач под удар в РПЛ с момента дебюта за «Динамо». За тот же период хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян совершил 102 аналогичных паса. В топ-5 по данному показателю входят полузащитники Иван Обляков (ЦСКА — 101 передача), Алексей Батраков («Локомотив» — 93) и Лукас Вера («Химки» — 89).

«Локомотив» в 1-м туре РПЛ примет на своём поле «Сочи» в субботу, 19 июля. ЦСКА сыграет на выезде с «Оренбургом» в понедельник, 21 июля.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«МЮ» завершает топ-сделку, звезда «Динамо» уезжает в Бразилию. Трансферы и слухи дня
«МЮ» завершает топ-сделку, звезда «Динамо» уезжает в Бразилию. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android