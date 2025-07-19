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Тесленко рассказал о целях «Рубина» в новом сезоне РПЛ

Тесленко рассказал о целях «Рубина» в новом сезоне РПЛ
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Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко поделился планами команды на сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги и оценил шансы казанцев превзойти результат прошлого розыгрыша РПЛ. В 1-м туре подопечные Рашида Рахимова встретятся с «Ахматом» в Грозном. Игра пройдёт в воскресенье, 20 июля.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Как считаете, может ли «Рубин» в следующем сезоне подняться выше, чем в минувшем, и что для этого нужно?
– Мы как команда хотим быть как можно выше и постараемся это сделать, — приводит слова Тесленко «Татар-информ».

«Рубин» завершил сезон-2024/2025 на седьмом месте в итоговой таблице РПЛ. В активе команды было 45 очков в 30 матчах, а отставание от «Локомотива» составило восемь очков.

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