«Плачевно выглядит, но плевать». Тен Хаг — о поражении «Байера» от молодёжки «Фламенго»

Главный тренер «Байера» Эрик тен Хаг высказался о разгромном поражении «фармацевтов» со счётом 1:5 в товарищеском матче с молодёжной командой «Фламенго». Игра с красно-чёрными стала дебютной для нидерландского специалиста в качестве главного тренера леверкузенского клуба.

«Результат выглядит плачевно, но мне на самом деле наплевать на результаты предсезонки. Мы никогда не должны проигрывать, однако для меня было важнее не потерять игроков», — приводит слова тен Хага Bild.

Единственный мяч в составе леверкузенского клуба забил 17-летний вингер Монтрелл Кулбриз.

В 1-м туре нового сезона чемпионата Германии леверкузенский клуб встретится с «Хоффенхаймом». Игра состоится 23 августа.

Какие карточки есть в футболе: