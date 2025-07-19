Агент Тьяго Паласиоса подтвердил, что ЦСКА сделал предложение «Эстудиантесу» по игроку

Эмилиано Инсуа, агент полузащитника Тьяго Паласиоса, рассказал, что ПФК ЦСКА сделал предложение аргентинскому «Эстудиантесу» по трансферу игрока молодёжной сборной Уругвая.

— Сообщается, что ЦСКА сделал предложение по игроку «Эстудиантеса» Тьяго Паласиосу. Это так?

— Да, это так! Но я думаю, что это будет сложно, — сказал Инсуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Тьяго Паласиос перебрался в «Эстудиантес» из уругвайского «Монтевидео Сити» в феврале прошлого года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 2,5 млн. Сейчас правый вингер оценивается порталом Transfermarkt в € 3,5 млн. На счету Паласиоса четыре игры за сборную Уругвая до 23 лет.