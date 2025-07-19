Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Тьяго Паласиоса подтвердил, что ЦСКА сделал предложение «Эстудиантесу» по игроку

Агент Тьяго Паласиоса подтвердил, что ЦСКА сделал предложение «Эстудиантесу» по игроку
Комментарии

Эмилиано Инсуа, агент полузащитника Тьяго Паласиоса, рассказал, что ПФК ЦСКА сделал предложение аргентинскому «Эстудиантесу» по трансферу игрока молодёжной сборной Уругвая.

— Сообщается, что ЦСКА сделал предложение по игроку «Эстудиантеса» Тьяго Паласиосу. Это так?
— Да, это так! Но я думаю, что это будет сложно, — сказал Инсуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Тьяго Паласиос перебрался в «Эстудиантес» из уругвайского «Монтевидео Сити» в феврале прошлого года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 2,5 млн. Сейчас правый вингер оценивается порталом Transfermarkt в € 3,5 млн. На счету Паласиоса четыре игры за сборную Уругвая до 23 лет.

Материалы по теме
«МЮ» завершает топ-сделку, звезда «Динамо» уезжает в Бразилию. Трансферы и слухи дня
«МЮ» завершает топ-сделку, звезда «Динамо» уезжает в Бразилию. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android