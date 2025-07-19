Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черданцев нецензурно отреагировал на критику в свой адрес после Суперкубка России

Черданцев нецензурно отреагировал на критику в свой адрес после Суперкубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев эмоционально отреагировал на критику в свой адрес, вызванную тем, что ранее во время работы в матче Суперкубка России между «Краснодаром» и ЦСКА (0:1) называл швейцарского тренера армейцев Фабио Челестини итальянцем.

«Привычка: не успел сезон начаться, надо вот взять ********* до чего-нибудь. Прямо с самого начала. *********, он опять перепутал. *******. Вот я, честно, сезон начну с глагола *******, всё, точка.

Наверное, я пообщался с некоторым количеством людей, которые работают в клубе ЦСКА. Наверное, они мне что-то рассказали. Я же это не из головы выдумал. Наверное, мне рассказали, что он итальянец. Мало ли где он родился. А если люди, которые пишут ***** в интернете, не знают, что итальянский язык — это государственный язык Швейцарии и что южный кантон Лугано, за который этот самый тренер играл футболистом, — это итальянский кантон, то тогда нам вообще не о чем разговаривать», — сказал Черданцев в видео, опубликованном в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Напомним, Челестини родился в Лозанне. На протяжении карьеры футболиста он выступал за швейцарские клубы, а также за сборную Швейцарии. Специалист возглавил армейцев летом 2025 года.

Новый сезон РПЛ стартовал 18 июля встречей между «Балтикой» и московским «Динамо» (1:1).

Материалы по теме
Генич выиграл спор у Бубнова благодаря ничьей в матче «Динамо» — «Балтика»

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android