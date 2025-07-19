Черданцев нецензурно отреагировал на критику в свой адрес после Суперкубка России

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев эмоционально отреагировал на критику в свой адрес, вызванную тем, что ранее во время работы в матче Суперкубка России между «Краснодаром» и ЦСКА (0:1) называл швейцарского тренера армейцев Фабио Челестини итальянцем.

«Привычка: не успел сезон начаться, надо вот взять ********* до чего-нибудь. Прямо с самого начала. *********, он опять перепутал. *******. Вот я, честно, сезон начну с глагола *******, всё, точка.

Наверное, я пообщался с некоторым количеством людей, которые работают в клубе ЦСКА. Наверное, они мне что-то рассказали. Я же это не из головы выдумал. Наверное, мне рассказали, что он итальянец. Мало ли где он родился. А если люди, которые пишут ***** в интернете, не знают, что итальянский язык — это государственный язык Швейцарии и что южный кантон Лугано, за который этот самый тренер играл футболистом, — это итальянский кантон, то тогда нам вообще не о чем разговаривать», — сказал Черданцев в видео, опубликованном в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Напомним, Челестини родился в Лозанне. На протяжении карьеры футболиста он выступал за швейцарские клубы, а также за сборную Швейцарии. Специалист возглавил армейцев летом 2025 года.

Новый сезон РПЛ стартовал 18 июля встречей между «Балтикой» и московским «Динамо» (1:1).

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