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Андрей Талалаев прокомментировал выездную ничью «Балтики» с московским «Динамо»

Андрей Талалаев прокомментировал выездную ничью «Балтики» с московским «Динамо»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался по итогам выездного матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», который калининградцы завершили вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Для первого матча Премьер-Лиги в этом сезоне сыграли достаточно качественно. А качество, как правило, приносит результат. По результату могло быть лучше. Сказать, что удовлетворены — нет, но спасибо ребятам сказал», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики».

На 12-й минуте встречи нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счёт. На 48-й минуте защитник «Динамо» Хуан Касерес забил ответный гол.

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Видео: Салют в Калининграде в честь чемпионства «Балтики» в Первой лиге:

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