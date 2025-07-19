Андрей Талалаев прокомментировал выездную ничью «Балтики» с московским «Динамо»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался по итогам выездного матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», который калининградцы завершили вничью со счётом 1:1.

«Для первого матча Премьер-Лиги в этом сезоне сыграли достаточно качественно. А качество, как правило, приносит результат. По результату могло быть лучше. Сказать, что удовлетворены — нет, но спасибо ребятам сказал», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики».

На 12-й минуте встречи нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счёт. На 48-й минуте защитник «Динамо» Хуан Касерес забил ответный гол.

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