Талалаев рассказал, что ему не понравилось в игре «Балтики» в ничейном матче с «Динамо»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал игру свой команды в выездном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

«Концовка первого тайма не понравилась, минут 10. Когда нас чуть подприжали, не могли зацепиться за мяч, выйти правильно, много потерь стало. Что для нас странно — честно говоря, не привык, что моя команда кому-то уступает в концовках тайма. С чем это связно, с физикой или психологией — будем разбираться», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики».

На 12-й минуте встречи нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счёт. На 48-й минуте защитник «Динамо» Хуан Касерес забил ответный гол.

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