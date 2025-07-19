«Вы серьёзно? Откройте атлас!» Черданцев ответил на критику после Суперкубка России

Футбольный комментатор и журналист Георгий Черданцев опубликовал эмоциональный пост в своём телеграм-канале, где подробно объяснил, почему ранее во время работы в матче Суперкубка России между «Краснодаром» и ЦСКА (0:1) называл швейцарского тренера армейцев Фабио Челестини итальянцем.

«Пришёл на стадион и узнал от Сергея «Биги» Егорова, что я, оказывается, перепутал национальность нового тренера ЦСКА. Вы серьёзно?

Фабио Челестини — итальянец! И-таль-я-нец! У него папа с мамой чистокровные итальянцы из города Перуджа. Город Перуджа находится в Италии. Откройте атлас! А паспорт у него может быть какой угодно, хоть швейцарский, хоть вьетнамский. Это не меняет того факта, что он итальянец по крови и, соответственно, по темпераменту, менталитету и тд.», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Челестини, родившийся в Лозанне, на протяжении своей карьеры играл за швейцарские клубы и национальную сборную Швейцарии. Он возглавил армейскую команду летом 2025 года, сменив серба Марко Николича.

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