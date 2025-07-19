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Талалаев повторил тренерский рекорд Божовича и Павлова в РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев повторил достижение, покорявшееся ранее лишь двум тренерам Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

По информации источника, Талалаев стал третьим тренером в истории высшего дивизиона чемпионатов России по футболу, который провёл хотя бы один матч у руля семи разных клубов. Ранее подобный показатель в чемпионате страны устанавливали только Сергей Павлов и Миодраг Божович.

Талалаев является тренером «Балтики» с сентября 2024 года. Ранее он возглавлял нижегородскую «Волгу», подмосковные «Химки», самарские «Крылья Советов», грозненский «Ахмат», московское «Торпедо» и исполнял обязанности главного тренера «Ростова».

Напомним, в первом туре нового сезона РПЛ «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» — 1:1 и временно возглавила турнирную таблицу.

Непобитые рекорды в спорте: