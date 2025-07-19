Андрей Талалаев: сможет ли «Балтика» сыграть лучше — покажет следующая игра со «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил игру свой команды в выездном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», который калининградцы завершили вничью со счётом 1:1.

«Я могу сказать, что мои футболисты сделали то, что умеют. Сможем ли мы сыграть лучше — покажет следующая игра со «Спартаком». Пока на сегодня это наше качество», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики».

На 12-й минуте встречи нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счёт. На 48-й минуте защитник «Динамо» Хуан Касерес забил ответный гол.

Во 2-м туре РПЛ калининградцы сыграют на выезде с московским «Спартаком», эта игра пройдёт 26 июля.

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