Андрей Талалаев: сможет ли «Балтика» сыграть лучше — покажет следующая игра со «Спартаком»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил игру свой команды в выездном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», который калининградцы завершили вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12' 1:1 Касерес – 48'
«Я могу сказать, что мои футболисты сделали то, что умеют. Сможем ли мы сыграть лучше — покажет следующая игра со «Спартаком». Пока на сегодня это наше качество», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики».
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На 12-й минуте встречи нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счёт. На 48-й минуте защитник «Динамо» Хуан Касерес забил ответный гол.
Во 2-м туре РПЛ калининградцы сыграют на выезде с московским «Спартаком», эта игра пройдёт 26 июля.
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