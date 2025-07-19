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«Мы готовились, и всё равно он своё бело-синее дело сделал». Талалаев — об игре Бителло

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил игру бразильского атакующего полузащитника московского «Динамо» Бителло в выездном очном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, который калининградцы завершили вничью со счётом 1:1.

«Бителло по мне — один из самых интересных, наверное, игроков нашего чемпионата. Мы под него готовились, и всё равно он своё бело-синее дело сделал — прокатил несколько очень острых передач и отвалился в штрафной в конце первого тайма, бил», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики».

25-летний атакующиий хавбек «Динамо» Бителло на 48-й минуте игры оформил результативный пас, вместо подачи с углового покатив низом мяч к линии штрафной под голевой удар защитника Хуана Касереса.

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