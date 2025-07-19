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«Спасибо, легенда». Тюкавин опубликовал фото с Овечкиным после матча «Динамо» с «Балтикой»

«Спасибо, легенда». Тюкавин опубликовал фото с Овечкиным после матча «Динамо» с «Балтикой»
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Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился совместной фотографией в соцсетях с российским нападающим хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным после матча первого тура Российской Премьер-Лиги, где бело-голубые сыграли вничью с «Балтикой» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

На фото Константин стоит в форме бело-голубых и Александр с шарфом московской команды. Спортсмены держат чёрную подписанную футболку «Динамо» с восьмым номером и фамилией Овечкина.

Фото: Из личного архива Константина Тюкавина

«Спасибо, легенда!» — подписал фото Тюкавин.

Напомним, Овечкин пришёл на первую игру московского клуба в сезоне в качестве фаната. Тюкавин участия в самом матче не принимал, так как пропускает старт сезона РПЛ из-за продолжающегося восстановления после травмы крестообразных связок колена в феврале 2025 года.

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