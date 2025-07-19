«Спасибо, легенда». Тюкавин опубликовал фото с Овечкиным после матча «Динамо» с «Балтикой»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился совместной фотографией в соцсетях с российским нападающим хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным после матча первого тура Российской Премьер-Лиги, где бело-голубые сыграли вничью с «Балтикой» (1:1).

На фото Константин стоит в форме бело-голубых и Александр с шарфом московской команды. Спортсмены держат чёрную подписанную футболку «Динамо» с восьмым номером и фамилией Овечкина.

Фото: Из личного архива Константина Тюкавина

«Спасибо, легенда!» — подписал фото Тюкавин.

Напомним, Овечкин пришёл на первую игру московского клуба в сезоне в качестве фаната. Тюкавин участия в самом матче не принимал, так как пропускает старт сезона РПЛ из-за продолжающегося восстановления после травмы крестообразных связок колена в феврале 2025 года.

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