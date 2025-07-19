Александр Мостовой: видел русских, которые получают по € 2 млн — забили один гол за 5 лет

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о российских футболистах, которые не выигрывают конкуренцию, а сидят в запасе и получают большие деньги на фоне новостей, что легионеры мешают россиянам раскрываться в Российской Премьер-Лиге.

«Я таких русских видел, которые получают по два миллиона евро, забили один гол за пять лет. Сидят в запасе, иногда выходят и радуются жизни», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

«Краснодар» стал победителем РПЛ минувшего сезона. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА.

Российские футболисты за рубежом: